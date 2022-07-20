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Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ardından batan teknede kaybolan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı
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Binbaşı Kulaksız'ın şehit edildiği saldırının faili PKK'lı Savaş Çelik MİT operasyonuyla Türkiye’ye getirildi

Eda Özdener   | 20.07.2022
Binbaşı Kulaksız'ın şehit edildiği saldırının faili PKK'lı Savaş Çelik MİT operasyonuyla Türkiye’ye getirildi

Ankara
Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edildiği 2015'teki saldırının faili PKK'lı Savaş Çelik, MİT’in yurt dışı operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

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