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Bilecik'te yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde şiddetli yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

İbrahim ÖZTOSUN   | 20.06.2022
Bilecik'te yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı Fotoğraf: İbrahim Öztosun/AA

Bilecik

Öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran yağmur, bir süre sonra yerini doluya bıraktı.

Yaklaşık 20 dakika süren yağış sonrası yollarda su birikintileri oluştu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Cadde ve sokakların adeta dereye döndüğü ilçede, esnaf iş yerlerine giren suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

Dolu yağışı nedeniyle bazı tarım ürünlerinin olumsuz etkilendiği, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışması başlattığı ifade edildi.

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