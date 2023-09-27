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Bilecik'te sahipli köpeğin, 7 yaşındaki çocuğa saldırı anı güvenlik kamerasında

Bilecik'te sahipli köpeğin, 7 yaşındaki ilkokul öğrencisine babasının iş yerinin önünde saldırma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Muhsin Arslan  | 27.09.2023 - Güncelleme : 27.09.2023
Bilecik'te sahipli köpeğin, 7 yaşındaki çocuğa saldırı anı güvenlik kamerasında

Bilecik

Cumhuriyet Mahallesi'nde esnaflık yapan Mesut Şahin, AA muhabirine, kızının okul çıkışı yanına geldiğini ve yan tarafta iş yeri bulunan annesinin yanına gitmek isterken kapının önünde köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.

Kızının çığlığı ile kapının önüne çıktığını ve köpeğin hala saldırmaya devam ettiğini gördüğünü belirten Şahin, şöyle konuştu:

"13-14 yaşlarında kız çocuğu sahipli köpeğini gezdirirken iş yerimin önünde kızıma saldırdı. Sadece tişörtüne zarar vermiş. Kendisinden şikayetçi olmadık ama polis tarafından tutanak tutuldu. Tabii kızımın ister istemez psikolojisini etkiledi. Hayvanlara karşı değiliz, hayvanları ben de seviyorum hatta iş yerimde kedi besliyorum. Köpeklerin kontrolsüz şekilde gezdirilmesi tehlike arz ediyor. Hem kızımız hem de annesi ve ben de korktum."

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, sahibinin iple gezdirdiği köpeğin çocuğa doğru dönerek saldırdığı görülüyor.

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