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Bilecik'te orman yangını çıktı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Zeki Ceyhan, Muhsin Arslan  | 05.08.2023 - Güncelleme : 05.08.2023
Bilecik'te orman yangını çıktı Fotoğraf: Zeki Ceyhan/AA

Bilecik

Düzmeşe ve Çiftlik köylerinin arasında bulunan ormanlık alandan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve Bilecik Orman İşletmesine bağlı ekipler sevk edildi.

Karadan çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangına, havadan ise 3 helikopter destek veriyor.

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