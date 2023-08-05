Bilecik'te orman yangını çıktı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Bilecik
Düzmeşe ve Çiftlik köylerinin arasında bulunan ormanlık alandan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve Bilecik Orman İşletmesine bağlı ekipler sevk edildi.
Karadan çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangına, havadan ise 3 helikopter destek veriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.