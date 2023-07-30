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Bilecik'te makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bilecik'te makilik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Muhsin Arslan  | 30.07.2023 - Güncelleme : 30.07.2023
Bilecik'te makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Muhsin Arslan/AA

Bilecik

Merkez Abbaslık mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, kısa sürede otluk alana sıçradı. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangın ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.

Yangına 1 helikopter, 5 arazöz, 3 su ikmal aracı ve itfaiye ile müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmaları sürerken yangında yaklaşık 10 dönüm makilik ve otluk alan zarar gördü.

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