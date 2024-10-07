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Bilecik'te geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Atahan Gezer, Muhsin Arslan  | 07.10.2024 - Güncelleme : 07.10.2024
Bilecik'te geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Bilecik

Yeni Sanayi Sitesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve Bozüyük Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çevre güvenliğini alırken itfaiye görevlileri, yangını kontrol altına almak için müdahalelerini sürdürüyor.

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