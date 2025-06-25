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Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Atahan Gezer, Zeki Ceyhan  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: Atahan Gezer - AA

Bilecik

Kırsal Selimiye köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 4 helikopter, 9 arazöz, 3 dozer, 5 su tankeriyle yangını söndürmeye çalışıyor.

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