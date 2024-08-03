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Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bilecik'in merkeze bağlı Kızıldamlar köyünde anızda başlayarak ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Atahan Gezer, Muhsin Arslan  | 03.08.2024 - Güncelleme : 03.08.2024
Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: Muhsin Arslan - AA

Bilecik

Kurtbaşı mevkisindeki zirai alanda anız yakılması sebebiyle çıkan yangın, yakınlardaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, alevleri çok sayıda arazözün yardımıyla kontrol altına almaya çalışıyor.

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