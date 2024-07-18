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İzmir'in Gaziemir ile Buca ilçeleri arasındaki Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Atahan Gezer, Zeki Ceyhan  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bilecik

Aktaş köyü Eski Aktaş mevkisindeki ormanlık alanda henüz sebebi belirlenemeyen yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ile Gölpazarı Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, alevleri 28 personel, 7 arazöz, 2 tanker ve helikopterle kontrol altına almaya çalışıyor.

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