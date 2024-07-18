Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Bilecik
Aktaş köyü Eski Aktaş mevkisindeki ormanlık alanda henüz sebebi belirlenemeyen yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ile Gölpazarı Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler, alevleri 28 personel, 7 arazöz, 2 tanker ve helikopterle kontrol altına almaya çalışıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.