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Çanakkale'de çıkan orman yangınından etkilenen alanlar helikopterle havadan görüntülendi
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Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Sinan Balcıkoca, Muhsin Arslan  | 24.08.2023 - Güncelleme : 24.08.2023
Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: Muhsin Arslan/AA

Bilecik

Bilecik-Eskişehir kara yolundaki Ertuğrulgazi ile Osmangazi tünelleri arasında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kara yoluna yakın mesafedeki yangının söndürülmesi için bölgeye itfaiye ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Havadan 1 uçak ve 2 helikopterle de müdahale edilen yangının kısa sürede kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor.

Olay yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AA muhabirine, yangının kent merkezine yakın bir noktada çıktığını söyledi.

Aygöl, elektrik hattından düşen telin yangın çıkardığı ihbarı üzerine harekete geçen ekiplerin müdahaleye devam ettiğini söyledi.

Kayalık olan bu alanda rüzgarın hızlı estiğini anlatan Aygöl, şöyle konuştu:

"Tüm ekiplerimizi aşağıda konuşlandırdık ama buradan müdahale şansımız yok. Orman Bölge Müdürlüğümüzün 2 helikopteri ve 1 uçağı şu anda yukarıdan müdahale ediyor. Yangının çıktığı alan çok dar. Genişleme ihtimali düşük göründüğünden dolayı sevindirici bir durum bu. Takip ediyoruz. Tüm ekiplerimizle hazır durumdayız, müdahale ediyoruz. İnşallah çok fazla bir zarar olmadan söndüreceğiz."


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