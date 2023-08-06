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Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Muhsin Arslan  | 06.08.2023 - Güncelleme : 06.08.2023
Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: Muhsin Arslan/AA

Bilecik

Kırsal Yukarıçaylı köyündeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına, karadan 190 personel, 70'e yakın araç ve arazöz, çok sayıda iş makinası ve su tankeri ile müdahale ediliyor.

Çevre illerden de ekiplerin sevk edildiği yangında, gece görüşlü helikopter, söndürme çalışmasına havadan destek veriyor.

Yangın yerine yakın bölgede çadırda konaklayan orman işçileri de ekiplerce güvenli bölgeye tahliye edildi.

Vali Kemal Kızılkaya, Kaymakam Rümeysa Sena Kurt, Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek, İl Jandarma Komutanı Muzaffer Sandal ve Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden de olay yerinde incelemelerde bulundu.


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