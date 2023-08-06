Bilecik'te çıkan orman yangınına havadan müdahale ediliyor
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan müdahale ediliyor.
Bursa
Kırsal Yukarıçaylı köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Karadan ulaşımın olmadığı bölgeye havadan müdahale sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.