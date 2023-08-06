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Bilecik'te çıkan orman yangınına havadan müdahale ediliyor

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan müdahale ediliyor.

Muhsin Arslan  | 06.08.2023 - Güncelleme : 06.08.2023
Bilecik'te çıkan orman yangınına havadan müdahale ediliyor Fotoğraf: Muhsin Arslan/AA

Bursa

Kırsal Yukarıçaylı köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Karadan ulaşımın olmadığı bölgeye havadan müdahale sürüyor.

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