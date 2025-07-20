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Bilecik'te anızda başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İbrahim ÖZTOSUN, Saliha Nur Köksal, Muhsin Arslan  | 20.07.2025 - Güncelleme : 20.07.2025
Bilecik'te anızda başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Muhsin Arslan/AA

Bilecik

Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy ile Bilecik merkeze bağlı Kurtköy arasındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

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İhbar üzerine orman işletme müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye personeli bölgeye sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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