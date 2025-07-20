Bilecik'te anızda başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bilecik
Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy ile Bilecik merkeze bağlı Kurtköy arasındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
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İhbar üzerine orman işletme müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye personeli bölgeye sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.