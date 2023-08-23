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Bilecik ve Bursa'daki orman yangını 18'inci saatinde kontrol altına alındı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek Bursa'nın Yenişehir ilçesi tarafında da devam eden orman yangını 18'inci saatinde kontrol altına alındı.

Muhsin Arslan, Cem Şan, Mustafa Yılmaz  | 23.08.2023 - Güncelleme : 23.08.2023
Bilecik ve Bursa'daki orman yangını 18'inci saatinde kontrol altına alındı Fotoğraf: Mustafa Yılmaz/AA

Bursa

Osmaneli'nin Belenalan ile Dereyörük köyleri arasındaki ormanlık alanda dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle Yenişehir'e bağlı kırsal Hayriye ve Terziler mahallelerinde de etkili olan yangını kontrol altına çalışmaları sürüyor.

Bilecik ve Bursa'da etkili olan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Havanın kararmasıyla sadece karadan müdahale eden ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için ormanda iş makineleriyle yollar açarak yangını çevrelemeye çalıştı.

Günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başlandı. 5 yangın söndürme helikopterinin yanı sıra yaklaşık 100 araç ve 500'e yakın personelle karadan çalışmalar sürdürüyor.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bilecik Osmaneli ilçesi ve Bursa Yenişehir ilçesi arasında dün saat 15.45 sularında çıkan orman yangını ekiplerimizin yoğun çalışması ile yangın kontrol altına alınmış, söndürülmüş ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. Kamu, özel sektör ve gönüllülerimize özetle tüm fedakar yeşil vatan dostlarına minnettarız. Çok geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

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