Bilecik ve Balıkesir'de çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Muhsin Arslan, Ferdi Uzun
13 Ağustos 2026•Güncelleme: 13 Ağustos 2026
Bayırköy beldesi Taşçı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.
Balıkesir Dursunbey'de arazide başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Kurtlar Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, yakındaki ormana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Gencelli mevkisindeki yangına ekiplerin müdahalesi gece boyunca sürdü.
Zorlu arazi koşulları ekiplerin mücadelesini zorlaştırdı.
Yangının havadan ve karadan müdahaleyle tamamen kontrol altına alındığı bildirildi.
Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
Gencelli mevkisinde dün çıkan orman yangınına, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 11 helikopter ve 6 uçak ile Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edilmişti.