Bilal Erdoğan: Dünyanın bu toplumun merhametine ihtiyacı var İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, gençlerin kendi medeniyetlerini tanımalarının önemine dikkati çekerek, "Dünyanın tekrardan bizim şefkatli yaklaşımımıza, anlayışımıza ve bu toplumun merhametine ihtiyacı var." dedi.

Erdoğan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki İshak Paşa Sarayı avlusunda düzenlenen programda gençlerle bir araya geldi.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bizim çok zengin ve güçlü bir tarihi birikimimiz var. İslam, Osmanlı, Anadolu veya Selçuklu medeniyeti olsun hepsinin inanılmaz bir zenginliği var ve bunlar global, küresel ölçekli medeniyetler. Bu şehrin veya bu milletin medeniyeti değil. Bunlar, Hristiyan, Müslüman, Yahudi bütün din mensuplarının bir arada yuva olmuş medeniyetlerdir. Selahaddin Eyyubi'nin fethettiği Kudüs'te bütün din mensupları huzur içerisinde yaşamışken, bugün Yahudi'nin hükmettiği Kudüs'te Müslüman'a nefes almak yasak. Böyle bir dünyada yaşıyoruz."

Gençlerin geçmişini bilmesi gerektiğini ve bunun için de kitap okumaları gerektiğini anlatan Erdoğan, "Dünyanın tekrardan bizim şefkatli yaklaşımımıza, anlayışımıza ve bu toplumun merhametine ihtiyacı var. O merhamet toplumunun birikiminin yansıması olan kültürel ögelerimizi gençlerimiz tanısınlar. Emin olun ki tanıdıkları zaman seviyorlar. Biz yaptığımız çalışmalarda bunu görüyoruz." diye konuştu.

"NSosyal medya hesabınızı açın"

Yerli ve milli mecraların önemine değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'yi sevmeyen, İsrail'i ve soykırımı destekleyen adamların sahip olduğu sosyal medyalar niye bizim günlük 3-5 saatimizi alsın. Daha az vakit ayıralım. Daha çok vaktimizi yerli ve milli olan mecrada harcayalım. Dünyanın her ülkesi bizim gibi değil. Sosyal medyanın en çok kullanıldığı 3-5 ülkeden biriyiz. Niye bu kadar kaleyi açık bırakıyoruz, kaleyi tutmamız lazım. Kültürümüzü, kimliğimizi, haber akışımızı, gündemimizi kendimiz belirleyelim. Bu ülkenin düşmanları bizim gündemimizi belirlemesin. Onun için NSosyal medya hesabınızı açın."

Programa, Ağrı Valisi Önder Bozkurt, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız ve gençler katıldı.