Beyoğlu'ndaki terörist saldırıyı yapan terörist saldırıdan 9 gün önce keşif yapmış
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın saldırıdan 9 gün önce caddede keşif yaptığı belirlendi.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
- Beyoğlu saldırganı Taksim'de iki kez keşif yaptığını itiraf etti
- Beyoğlu saldırganının emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı
- Beyoğlu saldırganı ifadesinde terör örgütü PKK/PYD'ye nasıl katıldığını anlattı
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- Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin savcılık ifadesi ortaya çıktı
Soruşturma kapsamında, bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'ın İstiklal Caddesi'nde keşif yaptığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren PKK/YPG’li terörist Ahlam Albashır'ın saldırıdan 9 gün önce caddede keşif yaptığı belirlendi https://t.co/aXutinYSTh pic.twitter.com/0VubqCu7cr— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) November 18, 2022
Söz konusu görüntülerde, kot pantolonlu ve başörtülü Albashır'ın 4 Kasım, saat 17.30 sıralarında caddede yürüdüğü görülüyor.
Görüntülerde, bölgede keşif yaptığı anlaşılan terörist Albashır'ın patlamanın yaşandığı gün olduğu gibi yine elinde gül taşıması dikkati çekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.