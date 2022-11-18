Beyoğlu'ndaki terör saldırısının şüphelisi Hassan güvenlik kamerasınca görüntülendi
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın, saldırının yaşandığı gün kaldırımda yürüdüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
- Beyoğlu'ndaki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Albashır'a ait yeni görüntülere ulaşıldı
- Terörist Albashır, saldırıdan 9 gün önce Beyoğlu'nda keşif yapmış
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Soruşturma kapsamında, bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'ın ile İstanbul'a gelen ve 4 ay birlikte kalan Bilal Hassan'ın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.
Saldırı günü terörist Albashır'ı Taksim Meydanı'na bıraktıktan sonra hafif ticari araçla buradan ayrılan şüpheli Hassan'ın araçtan indikten sonra kaldırımda yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Patlama sonrası Ammar Jarkas tarafından Edirne'ye kaçırılan terörist Hassan burada izini kaybettirmiş, zanlıyı Edirne'de karşılayan Hüseyin Güneş ise tutuklanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.