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Beyoğlu patlamasında bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
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Beyoğlu'ndaki terör saldırısının failinin yakalanma anı ortaya çıktı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya sebep olan bombayı olay yerine bıraktığı belirlenen şüphelinin yakalanma anında kaydedilen görüntüler ortaya çıktı.

Uğur İslamoğlu, Emrah Gökmen   | 14.11.2022
Beyoğlu'ndaki terör saldırısının failinin yakalanma anı ortaya çıktı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, patlamanın hemen ardından başlatılan çalışmalar sırasında, güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüler üzerinden şüphelinin eşkalini tespit etti.

Daha sonra kaçış güzergahı belirlenen zanlı, gece saatlerinde Küçükçekmece'de saklandığı evde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin Suriye uyruklu A.A. (23) olduğu, Türkiye'ye Afrin üzerinden giriş yaptığı belirlendi.

Zanlının yakalandığı sırada kaydedilen görüntüler de Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.

Görüntülerde polis ekiplerinin belirlenen adrese baskın yaptığı, şüphelinin gözaltına alındığı ve emniyete götürüldüğü anlar yer aldı.

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