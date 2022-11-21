Dolar
18.63
Euro
19.05
Altın
1,740.26
ETH/USDT
1,118.80
BTC/USDT
16,089.00
BIST 100
4,510.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Beyoğlu'ndaki terör saldırısında annesiyle hayatını kaybeden Yağmur'un sırası boş kaldı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında öğretmen annesi Arzu Özsoy ile hayatını kaybeden Yağmur Uçar'ın okul arkadaşları ara tatilin ardandan eğitime buruk başladı.

Kaan Bozdoğan   | 21.11.2022
Beyoğlu'ndaki terör saldırısında annesiyle hayatını kaybeden Yağmur'un sırası boş kaldı Fotoğraf: Yasin Aras - AA

İstanbul

2022-2023 eğitim ve öğretim yılının 14-18 Kasım'ı kapsayan ilk ara tatilinin sona ermesiyle öğrenciler ders başı yaptı.

Bağcılar'daki Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi'nde terör saldırısında hayatını kaybeden Yağmur Uçar anısına tören düzenlendi. Hüzünlü anların yaşandığı törene, taziye ziyareti için okula gelen Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ile İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz da katıldı.

Törende konuşan Abdullah Özdemir "Sözcüklerin boğazımıza düğümlendiği anı yaşıyoruz. Bu anlar hepimizi derinden üzen ve yaralayan anlar. Bugün birlik ve bütünlüğe ihtiyaç duyduğumuz dönemi yaşıyoruz. O açıdan bu saldırılar bizleri asla durduramayacak. Ülkemiz adına mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Yağmur Uçar'ın yakın arkadaşı Sümeyye Yaren ise duygularını "Şehidimiz Yağmur'la yollarımız bu okulda, bu sınıfta ve bu bahçede kavuştu. İyi ki de kavuştu. Geçen hafta nasıl okulun son günüyse bizim için de Yağmur'la geçirdiğimiz son gündü. Biz sana doyamadık. Sana kara topraklar doysun." şeklinde dile getirdi.

Duaların edildiği törenin ardından protokol, Yağmur Uçar'ın sınıfına geçerek arkadaşlarına ve öğretmenlerine başsağlığı diledi.

Sınıfta hüzünlü anlar yaşandı

Yağmur Uçar'ın eğitim gördüğü 10/A sınıfında da hüzünlü anlar yaşandı. Sınıf arkadaşları Yağmur'un fotoğrafını yakalarına takarak ders başı yaptı. Yağmur'un sırasına üzerinde, "Asla unutmayacağız" yazılı fotoğrafının yanı sıra Türk bayrağı ve çiçek bırakıldı.

Sınıfın bulunduğu ikinci katta da Yağmur Uçar için taziye köşesi oluşturuldu. Arkadaşları, masaya karanfilin yanı sıra Fenerbahçe taraftarı Yağmur için sarı lacivert krampon maketi bıraktı. Öğrenciler, köşedeki panoya duygularını döktükleri kağıtlar ile fotoğraflar astı.

Okul müdürü Mehmet Sansar, sınıfın bulunduğu kattaki konferans salonuna Yağmur Uçar'ın adını verdiklerini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'u kabul etti
Milli Savunma Bakanlığı: TSK, saldırılara misliyle karşılık veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Azerbaycan Partisinin 30. kuruluş yılını kutladı
Amasya'daki trafik kazasında yaralananlardan üçü taburcu edildi
Beyoğlu'ndaki terör saldırısında annesiyle hayatını kaybeden Yağmur'un sırası boş kaldı

Benzer haberler

Beyoğlu'ndaki terör saldırısında annesiyle hayatını kaybeden Yağmur'un sırası boş kaldı

Beyoğlu'ndaki terör saldırısında annesiyle hayatını kaybeden Yağmur'un sırası boş kaldı

İstanbul'daki saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin isimleri okullarda yaşayacak

Terör saldırısında eşini ve kızını kaybeden Mevlüdiye Meydan'dan harekata destek

Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin 5'i Bulgaristan’da 13 zanlı daha yakalandı

Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin 5'i Bulgaristan’da 13 zanlı daha yakalandı
Beyoğlu'ndaki terör saldırısında patlayıcının "olta kurşunu"yla güçlendirildiği belirlendi

Beyoğlu'ndaki terör saldırısında patlayıcının "olta kurşunu"yla güçlendirildiği belirlendi
İçişleri Bakanı Soylu: 14 eve baskın düzenledik

İçişleri Bakanı Soylu: 14 eve baskın düzenledik
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet