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Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin yakalanan şüphelilerin işlemleri sürüyor

Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan ve terörist Alham Albashır'ın da aralarında bulunduğu 50 şüphelinin polisteki işlemleri devam ediyor.

Uğur İslamoğlu   | 16.11.2022
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin yakalanan şüphelilerin işlemleri sürüyor

İstanbul

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 50 kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ederken, yakalanan zanlılar arasında terörist Alham Albashır ile firari şüpheli B.H'yi yurt dışına kaçırmaya çalışan Ammar J. ve Ahmed J'nin annelerinin de bulunduğu öğrenildi.

Terörist Albashır'ın yakalandığı Küçükçekmece'deki evin Ammar J. ve Ahmed J'nin annelerine ait olduğu ve terör örgütünce "şok evi" olarak kullanılmış olabileceği öne sürüldü.

Öte yandan, polis ekipleri, terörist Albashır'ın olay yerine geliş ve olayın ardından kaçmasına ilişkin görüntüleri inceledi.

İnceleme sonucu, patlama öncesi bankta oturan Albashır'ın, yanına yaklaşan bir çiçek satıcısından bu kişinin ısrarıyla gül satın aldığı tespit edildi.

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