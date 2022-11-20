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Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin iki şüpheli daha tutuklandı

Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın illegal yollarla Türkiye'ye geçmesine yardım ettikleri belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Hanife Sevinç   | 20.11.2022
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin iki şüpheli daha tutuklandı

İstanbul

Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın illegal yollarla Türkiye'ye geçmesine yardım ettikleri belirlenen iki şüpheli tutuklandı.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın illegal yollardan Hatay'dan Türkiye'ye girişlerini sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler Süleyman G. ve Tareq A, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alınan iki şüpheli, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.

Şüpheli Süleyman G. hakimlikteki ifadesinde, emniyet ve savcılıktaki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, suçlamaları kabul etmedi.

Tareq A. ise ifadesinde, kaçakçılık yaptığını söyleyerek, "Kaçak olarak Türkiye'ye giren mülteci şahısları belli bir noktadan, belli bir noktaya taşırım. Olayların bu noktaya geleceğini hiç düşünemedim." dedi.

Hakimlik iki şüphelinin "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "nitelikli adam öldürme" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Kararda, şüpheli Tareq A'nın Taksim'deki bombalı saldırıyı gerçekleştiren Alham Albashır ve firari Bilal Hassan'ı araçla teslim alıp Antakya'dan Ceyhan'a götürdüğünü, bunu kendisine teklif eden şüpheli Süleyman G'nin de eskortluk yaptığına ilişkin beyanları olduğu vurgulandı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın illegal yollarla Türkiye'ye geçmesine yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden birinin serbest bırakıldığı, 5'inin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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