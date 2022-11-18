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Beyoğlu'ndaki saldırıyı gerçekleştiren teröristin Küçükçekmece'ye gidişi kamerada

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın olay sonrası taksiyle Esenler'e gelmesi ve oradan başka bir araçla Küçükçekmece'ye doğru yola çıkmasına ait yeni görüntülere ulaşıldı.

Emrah Gökmen   | 18.11.2022
Beyoğlu'ndaki saldırıyı gerçekleştiren teröristin Küçükçekmece'ye gidişi kamerada

İstanbul

Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'ın İstiklal Caddesi'ndeki saldırı sonrası bindiği taksiyle Esenler'e geldiği ve oradan bir otomobille Küçükçekmece'ye doğru yola çıktığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, saldırının olduğu sıralarda Esenler'deki Çinçindere Caddesi'nde bir otomobili park eden Ahmed Jarkas'ın beklemeye başlaması ve saat 17.30 sıralarında terörist Albashır'ın taksiden indiği anlar yer alıyor.

Bir süre kaldırımda yürüyen ve saat 17.37'de tutuklu sanık Jarkas ile park halindeki araba önünde buluşan Albashır'ın, daha sonra araçla Küçükçekmece'ye doğru hareket etmesi de görüntülerde yer aldı.

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