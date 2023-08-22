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Beyoğlu'nda yürüyen merdiven yakınındaki çelik aksam el yaralanmalarına neden oldu

Beyoğlu'ndaki alt geçitten Taksim Meydanı'na çıkan yürüyen merdivenin el bandına çok yakın noktaya yerleştirilen reklam panosunun çelik aksamı yaralanmalara neden oldu.

Hasan Hüseyin Kul, İlyas Kaçar  | 22.08.2023 - Güncelleme : 22.08.2023
Beyoğlu'nda yürüyen merdiven yakınındaki çelik aksam el yaralanmalarına neden oldu

Istanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince, Taksim Meydanı'na çıkan yürüyen merdivenlerin çevresine, "Çevre tesislerine 2023'te 10 milyar 218 milyon lira yatırım yapıyoruz." yazılı reklam panoları konulmaya başlandı.

Reklam panolarının çelik aksamının merdivenin el bandına çok yakın noktaya konulması nedeniyle yürüyen merdiveni kullanan bazı kişilerin ellerinde kesikler oluştu.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan bazı yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

Ardından yürüyen merdivenin el bandına yakın çelik aksam daha uzak bir noktaya konuldu.

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