Dolar
14.85
Euro
16.29
Altın
1,935.13
ETH/USDT
2,957.00
BTC/USDT
42,082.00
BIST 100
2,180.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde otomotiv yedek parçası üreten fabrikada yangın çıktı NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, olağanüstü NATO Liderler Zirvesi öncesi basın toplantısı düzenliyor Karabük’ün Safranbolu ilçesinde otomotiv yedek parçası üreten fabrikada yangın çıktı
logo
Gündem

Beyoğlu'nda tartıştığı müşterisini darbeden taksici yakalandı

İstanbul Beyoğlu'nda, tartıştığı müşterisini darbeden taksi sürücüsü gözaltına alındı. Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlyas Kaçar, Uğur İslamoğlu   | 23.03.2022
Beyoğlu'nda tartıştığı müşterisini darbeden taksici yakalandı Fotoğraf: İlyas Kaçar/AA

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart'ta Çatma Mescit Mahallesi Tepebaşı Caddesi'nde F.D.D. (20) isimli kadının, ticari taksi şoförü tarafından darbedilerek yaralanması üzerine çalışma başlattı.

İnceleme sonucu, ticari taksiye binen kadın ile sürücü arasında tartışma çıktığı, F.D.D'nin Tepebaşı Caddesi'nde araçtan indiği sırada taksi sürücüsü M.Ç. (48) tarafından darbedilerek yaralandığı belirlendi.

Polis ekiplerince 21 Mart'ta gözaltına alınan sürücü hakkında "kasten yaralama" suçundan işlem yapıldı. Sürücü, sevk edildiği savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Bu arada, sürücünün kadın müşteriyi darbetmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün araçtan inen kadını darbetmesi, çevredekilerin de araya girerek ayırmaya çalışması yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Somali'ye 290 bin doz Kovid-19 aşısı gönderdi
Kovid-19 akciğer katılaşmasına neden olabiliyor
Çin'de son 24 saatte 2 bin 667, Hong Kong'da 14 bin 152 Kovid-19 vakası tespit edildi
Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Kovid-19’a yakalandı
Japonya, Kovid-19'a karşı kısmi olağanüstü hali sonlandırdı

Benzer haberler

Beyoğlu'nda tartıştığı müşterisini darbeden taksici yakalandı

Beyoğlu'nda tartıştığı müşterisini darbeden taksici yakalandı

Mersin'de 5 yıldızlı otelin müşterilerini down sendromlu Ceren karşılıyor

Sahibinin işaretiyle 2 kişiye saldıran pitbull "silah" sayıldı