Dolar
28.41
Euro
30.48
Altın
1,991.07
ETH/USDT
1,812.90
BTC/USDT
34,798.00
BIST 100
7,705.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız Gazze sınırındaki Sderot kentinde gazetecilerin bulunduğu alanın yakınına roket düştü Lübnan’ın İsrail sınırında Hizbullah ile İsrail ordusu arasında karşılıklı saldırılar aralıklarla devam ediyor İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği abluka altındaki Gazze’den yayındayız
logo
Gündem

Beyoğlu'nda kalabalık arasında dolar saçan 14 sanığın yargılandığı davada karar

Mahkeme, bir sanığı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasını geri bırakırken 13 sanığın beraatine karar verdi.

Zeynep Yeşildal  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
Beyoğlu'nda kalabalık arasında dolar saçan 14 sanığın yargılandığı davada karar

İstanbul

Beyoğlu'nda, yüzlerine maske takan bir grubun kalabalık içinde etrafa dolar saçıp bu anları sosyal medyada paylaşmalarına ilişkin 14 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık avukatları katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı aralarında Pedram Behdar Vandan, Azra Vandan, Taha Akın, Zehra Ökdemir, Kadir Cihan Demir ve Mehmet Tekin'in de bulunduğu bir grubun İstiklal Caddesi'nde 1 dolarlık banknot saçtığı ve paraların vatandaşlar tarafından toplandığına ilişkin görüntülerin videoya alındığını belirtti.

Bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının "halkın bir kesimini sosyal sınıf farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçunu oluşturduğu ifade edilen mütalaada, sanık Serhat Günay'nın, eylemi kendisinin planladığı, diğer sanıkları bir araya getirdiği ve olay anına ilişkin videoyu uygulamadan paylaştığına dair beyanları olması nedeniyle bu suçun azmettiricisi olduğu aktarıldı.

Mütalaada, sanıkların ekonomik durumu iyi olmayan insanları aşağılama kastıyla hareket ettikleri değerlendirmesi yapılarak, 8 sanığın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapsi istenirken 6 sanığın beraatine karar verilmesi talep edildi.

Mütalaanın ardından savunma yapan sanık Serhat Günay'ın avukatı Dilan Sinem Tatar, olayın Taksim meydanı gibi varlıklı insanlar ve turistlerin yoğunlukta olduğu bir alanda gerçekleştiğini, müvekkilinin dikkat çekme kastıyla hareket ettiğini savundu. Müvekkilinin toplumu aşağılama niyeti olmadığını belirten Tatar, beraat talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Serhat Günay'ı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Mahkeme, 13 sanığın ise suçu işlenmediğini kanaatine vararak beraatlerine hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 9 Ağustos'ta Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde etrafa 1 dolarlık banknotların saçıldığı, vatandaşların da paraları topladığı anlara ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine polis ekiplerince çalışma yapıldığı aktarılıyor.

İddianamede, 14 sanığın "halkın bir kesimini sosyal sınıf farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dalaman'a doğal gaz müjdesi sevindirdi
Beyoğlu'nda kalabalık arasında dolar saçan 14 sanığın yargılandığı davada karar
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin "Filistin" özel sayısını yayımladı
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Mersin'de zıpkınla 150 kilogramlık orkinos avlandı

Benzer haberler

Beyoğlu'nda kalabalık arasında dolar saçan 14 sanığın yargılandığı davada karar

Beyoğlu'nda kalabalık arasında dolar saçan 14 sanığın yargılandığı davada karar

Türkiye ikinci 100 yılına ihracatta ilk 10 ülke arasında olma vizyonuyla başlıyor

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla İstiklal Caddesi Türk bayraklarıyla donatıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet