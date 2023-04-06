Beyoğlu'nda çöken tarihi metruk binanın enkazı kaldırılmaya başlandı
Beyoğlu'nda çöken 5 katlı tarihi metruk binanın enkazı, Koruma Kurulundan çıkan kararın ardından kaldırılmaya başlandı.
İstanbul
Karaköy Kemeraltı Caddesi'nde, tarihi metruk binanın çöktüğü alanın etrafında gerekli güvenlik tedbirleri alındı.
Beyoğlu Belediyesi işçileri, Koruma Kurulundan ilgili kararın çıkmasının ardından, yola düşen ve tramvay yolunu kapatan enkazın kaldırılması için çalışmalara başladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.