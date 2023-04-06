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Beyoğlu'nda çöken tarihi metruk binanın enkazı kaldırılmaya başlandı

Beyoğlu'nda çöken 5 katlı tarihi metruk binanın enkazı, Koruma Kurulundan çıkan kararın ardından kaldırılmaya başlandı.

İlyas Kaçar, Hasan Hüseyin Kul  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
Beyoğlu'nda çöken tarihi metruk binanın enkazı kaldırılmaya başlandı

İstanbul

Karaköy Kemeraltı Caddesi'nde, tarihi metruk binanın çöktüğü alanın etrafında gerekli güvenlik tedbirleri alındı.

Beyoğlu Belediyesi işçileri, Koruma Kurulundan ilgili kararın çıkmasının ardından, yola düşen ve tramvay yolunu kapatan enkazın kaldırılması için çalışmalara başladı.

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