Dolar
34.36
Euro
36.32
Altın
2,584.72
ETH/USDT
3,282.10
BTC/USDT
92,314.00
BIST 100
9,300.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Beyoğlu'nda bir kişinin market çalışanını silahla tehdidi kamerada

Beyoğlu'nda, alışveriş için gittiği markette kendisiyle ilgilenmediğini iddia ettiği çalışana küfür edip silahla tehditte bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Mustafa Mert Karaca  | 13.11.2024 - Güncelleme : 13.11.2024
Beyoğlu'nda bir kişinin market çalışanını silahla tehdidi kamerada

Istanbul

Piri Paşa Mahallesi'ndeki marketin önüne engelli aracıyla giden bir kişi, kendisiyle ilgilenmediğini öne sürdüğü market çalışanıyla tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında sözlü hakarette bulunan engelli, belinden çıkardığı silahı içeriye doğrultup çalışanı tehdit ederek olay yerinden ayrıldı.

İhbar üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kimliğini belirledikleri şüpheli N.A'yı aynı mahalledeki evinde gözaltına aldı.

Üzerinden ruhsatsız tabanca ve 3 fişek çıkan N.A'nın emniyette çeşitli suçlardan 12 kaydı bulunduğu tespit edildi. .

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

N.A'nın market çalışanını silahla tehdit ettiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
Beyoğlu'nda bir kişinin market çalışanını silahla tehdidi kamerada
Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 10 kişi yaralandı
Antalya'da bir apartman dairesinde İran uyruklu 3 kardeş ölü bulundu
20 bin öğretmen için tercih süreci yarın başlayacak

Benzer haberler

Beyoğlu'nda bir kişinin market çalışanını silahla tehdidi kamerada

Beyoğlu'nda bir kişinin market çalışanını silahla tehdidi kamerada

Beyoğlu'ndaki terör saldırısının üzerinden 2 yıl geçti

Galatasaraylı futbolcu Batshuayi'yi dolandırdığı iddia edilen zanlı yakalandı

BM, iklim değişikliğinin yerinden edilmiş topluluklar için ölümcül bir tehdit olduğunu bildirdi

BM, iklim değişikliğinin yerinden edilmiş topluluklar için ölümcül bir tehdit olduğunu bildirdi
Türk yazılımcı "internetin karanlık yüzü"nde gençleri ağına düşürenlerle mücadele ediyor

Türk yazılımcı "internetin karanlık yüzü"nde gençleri ağına düşürenlerle mücadele ediyor
İstanbul'da bir sürücü, kendisine yol vermeyen sürücünün aracının lastiklerini patlattı

İstanbul'da bir sürücü, kendisine yol vermeyen sürücünün aracının lastiklerini patlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet