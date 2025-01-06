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Beyoğlu'nda bir camiden ayakkabı çalınması güvenlik kamerasında

Beyoğlu'nda, bir şüphelinin camiden ayakkabı çalıp kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yasin Cingöz, Cüneyt Sevindik  | 06.01.2025 - Güncelleme : 06.01.2025
Beyoğlu'nda bir camiden ayakkabı çalınması güvenlik kamerasında

İstanbul

Karaköy Bereketzade Mahallesi'nde 2 Ocak'ta camiye gelen bir kişi dolaba koyduğu ve 6 bin lira değerinde olduğunu ifade ettiği ayakkabısının çalındığını belirterek, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Caminin güvenlik kamerasını inceleyen polisler şüphelinin Y.A. olduğunu belirledi.

Hakkında 10 suç kaydı bulunduğu tespit edilen şüpheli, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Caminin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde namaz için içeriye geçen T.K. isimli vatandaşın dolaba koyduğu ayakkabısını çalan şüphelinin hızla kaçması yer aldı.



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