Beyoğlu zabıtası, Halk Ekmek büfeleri önünde soğukta bekleyen vatandaşlara ekmek dağıttı
Beyoğlu Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Halk Ekmek büfeleri önünde soğukta bekleyen vatandaşlara ekmek dağıttı.
İstanbul
Piripaşa Kalaycıbahçe Meydanı ve Kasımpaşa Halk Ekmek büfeleri önünde soğuk havada sırada bekleyen vatandaşlara, Beyoğlu Belediyesi zabıta ekiplerince çevredeki fırınlardan temin edilen ekmek dağıtıldı.
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kasımpaşa Halk Ekmek büfesi önünde ekmek gelmediği için beklemek zorunda kalan komşularımıza civardaki fırınlardan ekmek temin edip ücretsiz dağıttık. Yetmeyen komşularımızı fırınlara yönlendirip ekmeklerini ücretsiz temin ettik. El ele, gönül gönüle zoru kolay kılıyoruz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.