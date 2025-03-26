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Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifade vermek üzere adliyede

CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney şüpheli olarak ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Zeynep Yeşildal  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifade vermek üzere adliyede

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Kongresi'nin son seçimlerinde, seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Savcılık katına çıkan Güney'in ifadesinin alınmasına başlanacak.

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