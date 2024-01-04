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Beylikdüzü'nde yoldaki çukura giren aracın hava yastığı patladı

Beylikdüzü'nde, tekerleği yoldaki çukura giren otomobilin hava yastığının patlaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Abdülkerim Güzel  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
Beylikdüzü'nde yoldaki çukura giren aracın hava yastığı patladı

İstanbul

Dün, Yakuplu Mahallesi Özal Caddesi'nde seyreden otomobilin tekerleği çukura girdi.

Otomobilin hava yastığı patlaması nedeniyle ismi henüz öğrenilemeyen sürücü hafif yaralandı.

Belediye ekipleri, kazanın ardından yoldaki çukuru mıcır döküp kapattı.

"Kepçeyle dibine indiler, kapattılar. Yine çöktü"

Caddede iş yapan esnaf Ufuk Yıldız, gazetecilere, olay nedeniyle söz konusu otomobilin ciddi zarar gördüğünü söyledi.

Yolun 2-3 aydır hiç düzelmediğini dile getiren Yıldız, "Daha önce de burayı yaptılar. Kepçeyle dibine indiler, kapattılar. Yine çöktü, değişen bir şey olmadı." dedi.

Ramazan Çelik ise yolun su akıntısı nedeniyle sürekli çöktüğünü, bu nedenle birkaç kere ekipleri aradıklarını kaydetti.

Ekiplerin geçici önlemler aldığına dikkati çeken Çelik, "Tam asfalt dökülmedi. Bildirmemize rağmen yapılmadığı için motorlar, araçlar hep çukura giriyor, zarar görüyor. Birinin başına bir şey gelmeden bunu bir an önce çözsünler." diye konuştu.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, otomobilin çukura girdikten sonra hava yastığının açılması yer aldı.

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