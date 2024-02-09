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Beylikdüzü'nde trafik kazasında metrobüs sürücüsü yaralandı

Beylikdüzü'nde arızalanan metrobüsün sürücüsü, karşı yönden gelen bir başka metrobüsün çarpması sonucu yaralandı.

Fatih Çağlar Demirbaş  | 09.02.2024 - Güncelleme : 09.02.2024
Beylikdüzü'nde trafik kazasında metrobüs sürücüsü yaralandı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Eyüp M. idaresinde Büyükçekmece yönünde ilerleyen metrobüs, Haramidere'de arızalandı. Aracı kontrol etmek için aşağıya inen sürücü Eyüp M'ye, karşı istikametten gelen H.A'nın kullandığı 34 TN 2788 plakalı metrobüs çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı şoför, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre çift yönlü aksayan metrobüs seferleri, aracın çekilmesinin ardından normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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