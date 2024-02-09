Beylikdüzü'nde trafik kazasında metrobüs sürücüsü yaralandı
Beylikdüzü'nde arızalanan metrobüsün sürücüsü, karşı yönden gelen bir başka metrobüsün çarpması sonucu yaralandı.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Eyüp M. idaresinde Büyükçekmece yönünde ilerleyen metrobüs, Haramidere'de arızalandı. Aracı kontrol etmek için aşağıya inen sürücü Eyüp M'ye, karşı istikametten gelen H.A'nın kullandığı 34 TN 2788 plakalı metrobüs çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı şoför, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre çift yönlü aksayan metrobüs seferleri, aracın çekilmesinin ardından normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.