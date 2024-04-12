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Beylikdüzü'nde seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın kamerada

Beylikdüzü'nde seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın şoförün müdahalesiyle söndürülürken, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Erol Değirmenci  | 12.04.2024 - Güncelleme : 12.04.2024
Beylikdüzü'nde seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın kamerada

İstanbul

Bakırköy ile İhlas Marmara arasında sefer yapan 76Y kodlu İETT otobüsü, Yakuplu Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı.

Yolcuların araçtan indirilmesinin ardından yangın tüpüyle müdahale eden şoför, yangını söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla yolculuklarına devam etti.

Bu arada İETT otobüsündeki yangın, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, aracın motor kısmından çıkan dumanlar ve yolcuların panik halinde otobüsten indikleri anlar yer alıyor.

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