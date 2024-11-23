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Beylikdüzü'nde fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Muhammed Gencebay Gür  | 23.11.2024 - Güncelleme : 23.11.2024
Beylikdüzü'nde fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

İlçenin Mermerciler Sanayi Sitesi 2. Cadde'de yer alan ve plastik ev gereçleri üretilen fabrikada gece saatlerinde henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Beylikdüzü itfaiye görevlilerinin yanı sıra çevre ilçeler başta olmak üzere kentin Anadolu ve Avrupa yakasındaki bir çok ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Fabrikaya ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek amacıyla çalışmalara başladı.

İtfaiyenin, zaman zaman patlamalar yaşanan fabrikadaki söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ambulansların da hazır bekletildiği fabrikadaki yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

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