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Beylikdüzü'nde fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Beylikdüzü'nde fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Alper Korkmaz, Berfin Kıraç  | 24.09.2024 - Güncelleme : 24.09.2024
Beylikdüzü'nde fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Alper Korkmaz/AA

İstanbul

Dereboyu Caddesi'ndeki Beysan Sanayi Sitesi'nde sabun ve deterjan gibi temizlik malzemelerinin üretiminin yapıldığı ve ham maddelerin muhafaza edildiği 4 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangında mahsur kalan veya yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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