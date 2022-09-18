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Beylikdüzü'nde depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

Çok sayıda itfaiye ekibinin, deponun bodrum katında çıkan yangını söndürme çalışmaları 7 saattir sürüyor.

Taha Erham Keleş   | 18.09.2022
Beylikdüzü'nde depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

İstanbul

Beylikdüzü'nde bir deponun bodrumunda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Şehitler Caddesi'nde 2 katlı deponun bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Su tankerlerinin de müdahale için olay yerine gönderildiği yangın sonucu çıkan yoğun duman depoya ve caddeye yayıldı.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması yaklaşık 7 saattir sürüyor.

Kızılay da yangına müdahale eden ekibin ihtiyaçları için olay yerine mobil büfe gönderdi.

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