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Beylikdüzü’nde doğal gaz tesisatında çıkan yangın hasara neden oldu

Beylikdüzü’nde bir binanın önündeki doğal gaz tesisatında çıkan yangın nedeniyle park halindeki motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Muhammed Gencebay Gür  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
Beylikdüzü’nde doğal gaz tesisatında çıkan yangın hasara neden oldu Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

Kavaklı Mahallesi Sancak Caddesi’nde bulunan 3 katlı binanın önündeki doğalgaz kutusunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Çıkan yangın nedeniyle bina önünde park halinde bulunan motosiklet kullanılmaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, İGDAŞ görevlileri doğal gazı kesti.


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