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Beykoz'da İETT otobüsünün karıştığı kaza araç kamerasına yansıdı

Muhammed Gencebay Gür   | 08.03.2022
Beykoz'da İETT otobüsünün karıştığı kaza araç kamerasına yansıdı

İstanbul

İstanbul Beykoz'da İETT otobüsünün karıştığı ve 6 kişinin yaralandığı trafik kazası, otobüsün kamerasınca kaydedildi.

Çubuklu Caddesi'nde Birol E'nin kullandığı İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün dün yola devam ettiği sırada önündeki otomobile çarptıktan sonra ahşap binaya vurarak durabildiği anlar otobüsün yol kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda, gaz pedalı takılan İETT otobüsünün, yolcu durağında 34 BOZ 694 plakalı otomobile arkadan vurduğu, aracı sürüklediği ve sonrasında da ahşap binaya çarparak durabildiği görülüyor.

İETT otobüsünün çarptığı otomobilin sıkışarak ahşap binaya girdiği anlar da görüntülerde yer aldı.

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