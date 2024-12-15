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Beykoz'da boş İETT otobüsü şarampole kaydı

İstanbul Beykoz'da şarampole kayan boş İETT otobüsü, vinç yardımıyla çıkarıldı.

Erol Değirmenci, Cüneyt Sevindik  | 15.12.2024 - Güncelleme : 15.12.2024
Beykoz'da boş İETT otobüsü şarampole kaydı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Yalıköy Mahallesi Baharatçı Sokak'ta İETT otobüsü, şoförü indikten sonra şarampole doğru kaydı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vinç yardımıyla çıkarılan otobüs, çekiciyle olay yerinden götürüldü.

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