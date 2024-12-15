Beykoz'da boş İETT otobüsü şarampole kaydı
İstanbul Beykoz'da şarampole kayan boş İETT otobüsü, vinç yardımıyla çıkarıldı.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Yalıköy Mahallesi Baharatçı Sokak'ta İETT otobüsü, şoförü indikten sonra şarampole doğru kaydı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vinç yardımıyla çıkarılan otobüs, çekiciyle olay yerinden götürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.