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Beykoz’da freni boşalan park halindeki İETT otobüsü evin bahçesine düştü

Beykoz'da park halindeyken freni boşalan İETT otobüsü, kaldırımdaki ağaçları ve demir korkulukları kırarak bir evin bahçesine düştü.

Tansel Parlak  | 02.06.2023 - Güncelleme : 03.06.2023
Beykoz’da freni boşalan park halindeki İETT otobüsü evin bahçesine düştü Fotoğraf: Erhan Elaldı/AA

İstanbul

Soğuksu Mahallesi Cengizhan Caddesi’nde park halinde olan 34 HO 3692 plakalı İETT otobüsü, freni boşalınca geriye kaymaya başladı.

Kaldırımdaki ağaçları ve demir korkulukları kıran otobüs, bir evin bahçesine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken, otobüs uzun uğraşlar sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı.

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