Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, AA'yı ziyaret etti

AA İstanbul Haberleri Editörü Muhammed Enes Can tarafından karşılanan Gürzel, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Gürzel, AA'yı takip ettiğini, en hızlı habere ulaşılan kaynak olarak gördüğünü ifade ederek, muhabirlere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Gündeme ilişkin de açıklamalarda bulunan Gürzel, yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilecek Ümraniye-Kavacık-Beykoz Raylı Sistem Hattı'nın temelinin 2027 yılında atılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Gürzel, metro projesinde bundan sonraki süreçte statik ve elektrik gibi detaylı çalışmaların başlayacağını, metro inşaatının uzun soluklu bir çalışma olacağını dile getirdi.

Kavacık Kavşağı'nda trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla yol genişletme, yan yolların büyütülmesi ve yeni katılım noktalarının oluşturulmasını kapsayan projenin ilk aşamasına birkaç gün içinde başlanacağını belirten Gürzel, ikinci aşamada ise geometrik düzenlemelerle kavşaktaki trafik düğümlerinin giderilmesinin hedeflendiğini anlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Çubuklu Mahallesi'nde bir kentsel dönüşüm projesi olduğunu hatırlatan Gürzel, Marmara Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile birlikte süreci takip ettiklerini belirtti.

Gürzel, "Burada anlaşmalar yüzde 65'e ulaştı. Çok kısa zamanda vatandaşlarımızın tahliye edilmesiyle birlikte bölgede yeni bir hayat başlayacak. Projemizin maketi iki hafta önce vatandaşlarımızın seyrine sunuldu. Burada kentsel dönüşüm çalışmalarına çok hızlı bir şekilde başlanacak. Çubuklu'nun çehresinin ciddi anlamda değişeceğini düşünüyoruz." dedi.

Çubuklu A bölge dedikleri alandaki kentsel dönüşümü KİPTAŞ'ın üstlendiğini anımsatan Gürzel, anlaşma ve uzlaşma aşamalarının tamamlandığını ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesinin herhangi bir reaksiyon almadığını söyledi.

Gürzel, belediyenin kendi mülkiyetindeki alanlar için de kentsel dönüşüm projeleri üzerinde çalıştığını belirterek, tüm kurumların sürece katılımıyla dönüşümü hızlandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Fotoğraf : Bünyamin Çelik/AA

"İmar planlarımızın yüzde 92'sinin kesinleştiği bir dönemdeyiz"

Beykoz'un imar konusunda geri görünüm bölgesinde bir problemi olmadığını, köyler bölgesinde ise iptaller nedeniyle çok az bir kısmın kaldığını bildiren Gürzel, "Bölgemizin imar planlarına çok yoğun çalışıyoruz. İmar planlarımızın yüzde 92'sinin kesinleştiği bir dönemdeyiz. Bu gerçekten ciddi bir başarı. Bir taraftan imar planları kesinleştikçe ruhsat süreçlerine de giriyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana 3 bin 500'den fazla ruhsat verdik. Bir taraftan da kentsel dönüşüme başvuran, evlerini yenilemek isteyen vatandaşlarımız var. Burada da 5 bin bağımsız bölüme ulaşmış durumdayız. Ayrıca, 1500'den fazla bağımsız bölümün de tespit sürecini yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Gürzel, 2027'yi Beykoz'da "asfalt yılı" ilan etmeyi planladıklarını belirterek, ilçe genelindeki ara yolları yenilerken İBB'den de ana arterlerdeki asfalt çalışmalarını sürdürmesini beklediklerini dile getirdi.

Göreve geldiklerinde belediyenin en büyük mali yüklerinden birinin araç kiralama ihalesi olduğunu aktaran Gürzel, araç satın alımı ve filonun güçlendirilmesiyle 2025'te yaklaşık 1,2 milyar lira olan ihale bedelini 2026'da 500 milyon lira seviyesine düşürdüklerini ve yaklaşık 700 milyon lira tasarruf sağladıklarını anlattı.

TCG Yavuz fırkateyninin Beykoz'da yüzer müze olarak hizmetine devam edeceğini söyleyen Gürzel, "TCG Yavuz şu anda TEKNOFEST Mavi Vatan'da sergileniyor. Etkinliğin ardından gemiyi Beykoz'a getireceğiz. Beykoz'da hem sergi alanı hem de kültür salonu olarak kullanacağımız bir gemimiz olacak. Bu, Beykoz için çok güzel bir kazanım olacak. Burada kalması için belli bir süre yok, artık Yavuz bizimle." diye konuştu.