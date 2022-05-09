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Beşiktaş'taki tarihi Hamidiye Çeşmesi inşaat nedeniyle izinsiz yıkıldı

İstanbul Beşiktaş'taki Hamidiye Çeşmesi'nin, kentsel dönüşüme giren binanın inşaat firması tarafından izinsiz olarak yıkıldığı ortaya çıktı.

Berk Özkan   | 09.05.2022
Beşiktaş'taki tarihi Hamidiye Çeşmesi inşaat nedeniyle izinsiz yıkıldı

İstanbul

Dikilitaş semtinde 1926'da yapılan ve 1970'lerde yer değişikliği sebebiyle Hora Sokak'a taşınan Hamidiye Çeşmesi'nin arka tarafında yer alan bir bina, kentsel dönüşüm kapsamında 17 Nisan'da yıkıldı.

İnşaat firması, binanın yıkımı sırasında mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait tarihi Hamidiye Çeşmesi'ni de yıktı.

Çeşmenin yıkılmasına bölge sakinleri tepki gösterdi.

Mahalle sakinlerinden Bülent Durantaş, doğma büyüme Beşiktaşlı olduğunu belirterek, "Dikilitaş'ımızda 5 çeşme vardı. Kala kala bu çeşmemiz kaldı, onu da yıktılar. Söz verdiler 'yapacağız' diye. Zaman gösterecek yapacaklar mı. Göreceğiz." dedi.

Çeşmenin yıkılma anını görmediğini dile getiren Durantaş, etrafı kapatılarak gece yıkıldığını söyledi.

Muharrem Karataş da çeşmenin yeniden yapılmasını istedi.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, çeşmenin yeniden yapılacağını kaydederek, "Evet maalesef dönüşüm şirketinin tescilli olmayan çeşmeyi yıkması üzerine sorumlular hakkında işlem yapıyoruz. Çeşmeyi tekrar yapacağız." ifadelerini kullandı.

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