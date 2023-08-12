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Beşiktaş'ta restore edilen yol yalısında kısmi çökme meydana geldi

Beşiktaş'ta restorasyon halindeki 3 katlı yol yalısında meydana gelen kısmi çökmede göçük altında kalan kişi kurtarıldı.

Ali Cevahir Aktürk, Hikmet Faruk Başer, İrem Demir  | 12.08.2023 - Güncelleme : 12.08.2023
Beşiktaş'ta restore edilen yol yalısında kısmi çökme meydana geldi Fotoğraf: Ali Cevahir Aktürk/AA

İstanbul

Kuruçeşme Mahallesi Arnavutköy Kuruçeşme Caddesi'nde restorasyon çalışması yürütülen 3 katlı yol yalısının bir kısmı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Göçük altında kalan 2 kişiden 21 yaşındaki Dursun Bayar, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Ekipler, göçük altında kalan ve stajyer mimar olduğu öğrenilen 22 yaşındaki Atilla Aydın'ı kurtarmak için K-9 köpeğiyle arama yaptı.

Aramalar sonucu ağır yaralı olarak göçükten çıkarılan Aydın, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince çevredeki özel hastaneye götürüldü.

Ekiplerin, göçük altında kalan başka biri olup olmadığına dair arama çalışması sürüyor.

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