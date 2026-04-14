Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli adliyede

Zeynep Yeşildal, Emrah Gökmen
14 Nisan 2026•Güncelleme: 14 Nisan 2026
Cumhuriyet Başsavcılığınca Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltındaki 1 şüphelinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Teröristler Onur Çelik ve Ahmet İmrak'ın tedavileri ise sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Şüphelilerden 1'i ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Dün adliyeye sevk edilen 3 şüphelinin daha tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında toplam 12 zanlı tutuklanmıştı.