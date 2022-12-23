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Paris'te, bir Fransız vatandaşının etrafa silahla ateş açması sonucu en az 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi
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Beşiktaş'ta deniz kenarındaki restoranın balkonu çöktü, 4 kişi yaralandı

İstanbul Beşiktaş'ta deniz kenarındaki bir restoranın balkonunun çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Emrah Gökmen   | 23.12.2022
Beşiktaş'ta deniz kenarındaki restoranın balkonu çöktü, 4 kişi yaralandı

İstanbul

Beşiktaş Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, saat 21.00 sıralarında Bebek Arnavutköy Caddesi'nde yer alan bir restoranın balkonu çöktü.

Olayda yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Çevrede gerekli emniyet tedbirleri alınırken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.


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