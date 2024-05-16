Dolar
32.22
Euro
35.14
Altın
2,390.63
ETH/USDT
3,016.30
BTC/USDT
66,243.00
BIST 100
10,227.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Beşiktaş'ta 4 katlı binanın tadilat yapılan ikinci katındaki dairede patlama meydana geldi

Beşiktaş'ta 4 katlı binanın tadilat yapılan ikinci katındaki dairede meydana gelen patlamada 1 işçi yaralandı.

Ali Cevahir Aktürk, Halis Akyıldız  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
Beşiktaş'ta 4 katlı binanın tadilat yapılan ikinci katındaki dairede patlama meydana geldi

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Türkali Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın tadilat yapılan ikinci katındaki dairede patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle daireden kopan beton parçaları sokakta park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü, çevredeki bazı binaların camları da zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan 1 işçi sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Ekiplerin dairedeki patlamanın nedenini belirlemek için incelemeleri sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beşiktaş'ta 4 katlı binanın tadilat yapılan ikinci katındaki dairede patlama meydana geldi
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 9 zanlı yakalandı
Trakya'da kuraklık endişesiyle erken ekilen ayçiçeklerinin gelişimi güzel
Türkiye ve dünya gündemi
"Mahzen-47" operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Beşiktaş'ta 4 katlı binanın tadilat yapılan ikinci katındaki dairede patlama meydana geldi

Beşiktaş'ta 4 katlı binanın tadilat yapılan ikinci katındaki dairede patlama meydana geldi

Endonezya'daki Ibu Yanardağı'nda patlama yaşandı

Corendon Alanyaspor-Beşiktaş maçı 1-1 berabere sona erdi

Hasan Arat'tan kupa finali için Atatürk Olimpiyat Stadı'na yeşil ışık

Hasan Arat'tan kupa finali için Atatürk Olimpiyat Stadı'na yeşil ışık
Beşiktaş'ta Amartey, Aboubakar ve Chamberlain, Alanyaspor maçında oynamayacak

Beşiktaş'ta Amartey, Aboubakar ve Chamberlain, Alanyaspor maçında oynamayacak
Beşiktaş, Süper Lig'in 36. haftasında yarın Alanyaspor'a konuk olacak

Beşiktaş, Süper Lig'in 36. haftasında yarın Alanyaspor'a konuk olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet