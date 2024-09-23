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Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınına ilişkin 13 kamu görevlisine dava açıldı

İddianamede, 13 sanığın "görevi kötüye kullanma" ile "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlarından 2 yıl 6'şar aydan 17'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Zeynep Yeşildal  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınına ilişkin 13 kamu görevlisine dava açıldı

İstanbul

Beşiktaş'ta gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin, dönemin Beşiktaş Belediyesi başkan yardımcısı, ruhsat denetim müdürü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye müdür yardımcısının da aralarında olduğu 13 sanık hakkında 17'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca birleştirme talepli hazırlanan iddianamede, dönemin Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, İtfaiye Çavuşu Fazlı Yavuz, eski İtfaiye Zabıta Amiri Numan Bulburu, Tuncay Akdağ, Şükrü Öztürk, Ahmet Koray Bayraktaroğlu, Ahmet Mithat Şermet, Feridun Tayfun Erelmas, Lalehan Taşdelen Başkaya, Nilüfer Oğuz, Rahşan Tekin Ölmez, Uğur Türkyılmaz ve Yasemin Saral sanık sıfatıyla yer aldı.

Sanıkların iddianamede, "görevi kötüye kullanma" ile "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlarından 2 yıl 6'şar aydan 17'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Hazırlanan iddianame, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması devam eden ana dava dosyasıyla birleştirildi.

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