Dolar
18.65
Euro
19.88
Altın
1,792.11
ETH/USDT
1,290.40
BTC/USDT
17,707.00
BIST 100
5,174.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Beşiktaş Belediyesinde "rüşvet" soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Beşiktaş Belediyesine yönelik çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da olduğu 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Emrah Gökmen   | 15.12.2022
Beşiktaş Belediyesinde "rüşvet" soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

İstanbul

Beşiktaş Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, eski başkan yardımcıları Hüseyin Avni Sipahi ve Rıfat Örnek ile zabıta müdürü Selçuk Bartınlı'nın da aralarında bulunduğu 17 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

Beşiktaş Belediyesine yönelik çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da olduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul merkezli Çanakkale, Ankara ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda Hüseyin Avni Sipahi ve Rıfat Örnek ile Selçuk Bartınlı'nın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Belirlenen adreste bulunmayan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da Kastamonu'da yakalanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin imzaladığı 7 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de
Beşiktaş Belediyesinde "rüşvet" soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi
İstanbul'da kız çocuğunun cinsel istismarı iddiasına ilişkin davada diğer sanık da yakalandı
Konya-Ankara kara yolunda sis etkili oluyor
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Beşiktaş Belediyesinde "rüşvet" soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Beşiktaş Belediyesinde "rüşvet" soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a transfer olarak hayalini gerçekleştirdi

Beşiktaş Belediyesindeki 'rüşvet' soruşturmasında eski başkan Hazinedar'ın ifade işlemleri başladı

Beşiktaş, hazırlık maçında Westerlo'yu 1-0 yendi

Beşiktaş, hazırlık maçında Westerlo'yu 1-0 yendi

Beşiktaş'ta hasta oyuncuların durumuyla ilgili açıklama

Beşiktaş'ta hasta oyuncuların durumuyla ilgili açıklama
Beşiktaş'taki terör saldırısının üzerinden 6 yıl geçti

Beşiktaş'taki terör saldırısının üzerinden 6 yıl geçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet