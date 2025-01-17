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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı

İstanbul'da suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında yer aldığı 14 zanlı tutuklandı.

İrem Demir, Zeynep Yeşildal  | 17.01.2025 - Güncelleme : 17.01.2025
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, 40 şüpheliden 16'sının Bayrampaşa Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde işlemleri tamamlandı.

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında olduğu 14 şüpheli tutuklandı.

Hakimlik 2 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırırken, diğer şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

Ayrıca savcılığın adli kontrol uygulanmasını talep ettiği şüpheliler Ahmet Aktaş, Erdal Kavak, Esra Yenidünya, Fatih Alpkaya, Ferhat Keleş, Mehmet Ertaç Aydın, Mustafa Us, Özcan Tunçel ve Ömer Güngör hakkında nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek'in adliyeye geldiği"ne ilişkin haberlere soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt elebaşı olduğu değerlendirilen Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik soruşturmayla ilgili bazı basın organlarında, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in geç saatlerde adliyeye geldiği ve soruşturmada görevli hakimleri etkilemeye çalıştığı" yönündeki haberlere yönelik "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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